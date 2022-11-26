سیاسة

افتتاح أول مركز لمعالجة الجلطة الدماغية على مستوى العراق وكوردستان 

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- افتُتح اليوم السبت 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، أول مركزٍ لمعالجة الجلطة الدماغية على مستوى العراق في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان.

وبحضور صباح نصرالدين، المدير العام لصحة السليمانية، والمدير العام والإداري لمستشفى شار، وعددٍ من الأطباء المتخصصين بالأمراض العصبية، افتتح أول مركز لمعالجة الجلطات الدماغية على مستوى العراق وكوردستان، في مستشفى شار بالسليمانية.

وبعد فحص المريض في المركز، وتشخيص إصابته بالجلطة الدماغية، ستتم معالجته من قِبل الأطباء والموظفين المتخصصين.

وقال صباح نصرالدين، المدير العام لصحة السليمانية في مؤتمرٍ صحفي، "قد لا يكون المشروع كبيراً من حيث البناء"، مضيفاً لكنه "المشروع الأول على مستوى العراق".

وأضاف أن "المشروع كبير جداً من ناحية المحتوى والخدمة"، مشيراً إلى أنه "تم توفير 6 أسرّة للمرضى في هذا القسم الجديد".

وأشار إلى أنه تم "تأسيس وافتتاح هذا المركز بجهود ودعم أطباء الأعصاب".

ودعا المدير العام لصحة السليمانية "المتبرعين والمستثمرين إلى مساعدة المركز لإجراء جراحة الدماغ"، مؤكداً أنها "تكلّف أكثر من مليون دولار".

ولفت إلى أن "المركز سيُنقذ سنوياً المئات من المرضى من الموت والإعاقة".

وتابع أن "تقديم هذه الخدمة لمواطني مدينتنا مثّل حلماً بالنسبة لنا

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