استهداف مدفعي يطال قاعدة عسكرية تركيا في شمال سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن استهداف مدفعي طال قاعدة عسكرية تركية في ريف حلب الشمالي في سوريا.

وأضاف المرصد أنه "قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة كلجبرين بريف حلب الشمالي، بعدة قذائف مدفعية، محيط مدينة تل رفعت وقرية الشيخ عيسى وحربل بريف حلب الشمالي".

وأشار إلى أنه بالمقابل "قصفت القوات الكوردية وقوات الحكومة السورية بالمدفعية الثقيلة قاعدة عسكرية تركية في قرية دابق بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية".

وتابع أن "المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد رصد اليوم، بأن القوات التركية وفصائل المعارضة السورية الموالية لها قصفت بأكثر من 40 قذيفة مدفعية، محيط قرى الشوارغة والعلقمية بناحية شران ضمن مناطق انتشار القوات الكوردية وقوات الحكومة السورية بريف عفرين شمال غربي حلب".

يأتي هذا في وقتٍ، تشن فيه تركيا منذ العشرين من الشهر الجاري، هجماتٍ جوية وبرية على مناطق عدة في شمال شرق سوريا.

وتفيد المصادر ووسائل إعلام قريبة من الإدارة الذاتية، أن تركيا تستهدف الموارد الاقتصادية وخاصة النفطية، إضافةً إلى 45 موقعاً للبنية التحتية.