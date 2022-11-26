سیاسة

استهداف مدفعي يطال قاعدة عسكرية تركيا في شمال سوريا

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن استهداف مدفعي طال قاعدة عسكرية تركية في ريف حلب الشمالي في سوريا.

وأضاف المرصد أنه "قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة كلجبرين بريف حلب الشمالي، بعدة قذائف مدفعية، محيط مدينة تل رفعت وقرية الشيخ عيسى وحربل بريف حلب الشمالي".

وأشار إلى أنه بالمقابل "قصفت القوات الكوردية وقوات الحكومة السورية بالمدفعية الثقيلة قاعدة عسكرية تركية في قرية دابق بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية".

وتابع أن "المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد رصد اليوم، بأن القوات التركية وفصائل المعارضة السورية الموالية لها قصفت بأكثر من 40 قذيفة مدفعية، محيط قرى الشوارغة والعلقمية بناحية شران ضمن مناطق انتشار القوات الكوردية وقوات الحكومة السورية بريف عفرين شمال غربي حلب".

يأتي هذا في وقتٍ، تشن فيه تركيا منذ العشرين من الشهر الجاري، هجماتٍ جوية وبرية على مناطق عدة في شمال شرق سوريا.

وتفيد المصادر ووسائل إعلام قريبة من الإدارة الذاتية، أن تركيا تستهدف الموارد الاقتصادية وخاصة النفطية، إضافةً إلى 45 موقعاً للبنية التحتية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف