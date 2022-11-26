مقتل جنديين تركيين في اشتباكاتٍ مع "العمال الكوردستاني"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل جنديين تركيين في معارك مع حزب العمال الكوردستاني على الحدود بين إقليم كوردستان وتركيا.

وقالت الوزارة في بيانٍ، إن "جنديين تركيين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون، باشتباكاتٍ مع حزب العمال الكوردستاني خلال معارك المخلب-القفل ضد الحزب على الحدود بين إقليم كوردستان وتركيا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقتٍ سابق، اليوم السبت، مقتل 3 من جنودها، بينهم ضابط، خلال اشتباكاتٍ مع حزب العمال الكوردستاني في "زاب" داخل إقليم كوردستان.

وكشفت الوزارة التركية هويات الجنود القتلى، مؤكّدةً أن جندياً آخر أصيب بجروحٍ متفاوتة خلال الاشتباك الذي وقع أمس الجمعة في زاب على الحدود مع تركيا.

وتطلق تركيا بشكلٍ متتالي، عملياتٍ عسكرية جوية وبرية ضد مقاتلي "الكوردستاني"، تقول أنقرة إنهم يتّخذون من جبالٍ داخل إقليم كوردستان مقراً لهم.

ويخوض حزب العمال الكوردستاني صراعاً مسلحاً مع أنقرة منذ أربعة عقود، وأسفر الصراع عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل من الجانبين.