لجنة العلاقات في البرلمان العراقي تكشف عن استضافة سفراء دول الجوار لبحث ملفٍ هام

أربيل (كوردستان 24)- كشفت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، عن استضافة مرتقبة لسفراء دول الجوار لبحث ملف اختراق السيادة.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عامر الفايز لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "موضوع الاستنكار والشجب أصبح غير مجدٍ مع تكرار الإعتداءات، وهنالك مقترح بالاستعانة بالملف الاقتصادي للضغط على الدول التي تشن ضربات داخل الأراضي العراقية".

وأضاف للوكالة أن إنهاء ملف الأحزاب المعارضة لدول الجوار في العراق أمر حاسم، مؤكداً أنه "نقترح لجعله أولوية من قبل الحكومة".

وأشار إلى أن "المنهاج الوزاري الذي أعلنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يؤكد الانفتاح تجاه دول العالم، حيث إن الحوار المباشر يعد أفضل وسيلة لحل المشاكل، وهي أفضل بكثير من الحوارات غير المباشرة".

وأوضح أن "اللجنة بصدد استضافة سفراء دول الجوار لبحث ملف القصف والتنسيق مع الحكومة لوضع المعالجات".

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي قد عقد اجتماعاً، يوم الأربعاء الماضي، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، وبحضور أعضاء المجلس ورئيس أركان البيشمركة، لمناقشة "الاعتداءات والخروقات التركية والإيرانية على الحدود العراقية".

واتخذ المجلس جملة قرارات في إطار العمل لوقف هذه الاعتداءات وتضمنت "وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا".

وشملت القرارات "تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود وتعزيز القدرات البشرية والأموال اللازمة وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما يمكّنها من إنجاز مهامها"، بالإضافة إلى "المناورة بالموارد البشرية المتاحة لوزارة الداخلية لتعزيز المخافر الحدودية".

كذلك قرر المجلس "التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان العراق ووزارة البيشمركة لإنجاز الفقرات 1 و 2 أعلاه بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية".