سیاسة

ماكرون: العالم يواجه سلسلة من الأزمات..ومن واجبنا الحفاظ على الروح الرياضية

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العالم فرنسا

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، إن العالم يواجه سلسلة من الأزمات، مؤكداً أنه من واجبنا الحفاظ على الروح الرياضية كونها مساحة لتقارب الشعوب.

حديث ماكرون جاء بعد فوز فرنسا على الدانمارك بنتيجة 2-1 وتأهل الديوك إلى دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر.

وكتب ماكرون على حسابه في تويتر، "في عالمٍ يواجه سلسلة من الأزمات، من واجبنا الحفاظ على الروح الرياضية كونها مساحة لتقارب الشعوب حول القيم العالمية".

وتابع الرئيس الفرنسي "تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في المنطقة العربية، وتشهد على تغيّرات ملموسة".

ولفت إلى أن "دولة قطر قد بذلت جهوداً مميّزة لإنجاح الحدث وتستمر في ذلك، ويمكنها الاعتماد على دعمنا".

وخاطب ماكرون المنتخب الفرنسي قائلاً "لون العالم يرقص فرحاً بعد كل هدف تحرزونه، لذا فلنرقص فرحاً سويّاً ومرةً أخرى هيا أيها الأزرق".

وبهذا الفوز أصبحت فرنسا أول منتخب يصل إلى دور الـ 16، وهو أول دور في المرحلة الإقصائية، أي دور خروج المغلوب.

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