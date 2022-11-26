وفد من الكونغرس الأمريكي يزور كوردستان بعد ختام مباحثاته مع السوداني ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- زار وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة مارك تاكانو أربيل اليوم السبت، وذلك في ختام مباحثات أجراها مع كبار المسؤولين العراقيين في بغداد.

وبعد وصوله إلى أربيل، التقى وفد الكونغرس رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وبحث معه الوضع السياسي والأمني في العراق والعلاقات بين أربيل وبغداد وسبل حل المشاكل بين الجانبين، بالإضافة الى مناقشة مخاطر تنظيم داعش والحرب على الإرهاب.

وذكر بيان أصدرته رئاسة إقليم كوردستان أن الجانبين أكدا على "أهمية التكاتف والتعاون بين القوى العراقية ودعم الحكومة الجديدة لإنجاح منهاجها الوزاري وإحلال الأمن وحماية الحدود والسيادة العراقية".

وأشار البيان إلى أن نيجيرفان بارزاني ووفد الكونغرس اتفقا على أن ثمة "فرصة مواتية" لمعالجة المشاكل بين أربيل وبغداد من خلال التعاون المشترك.

وأشاد وفد الكونغرس الأمريكي بدور البيشمركة في الحرب على داعش، وقال إن بلاده تنظر ببالغ الاهتمام إلى العلاقة مع العراق وإقليم كوردستان.

كما جدد الوفد الأمريكي التزام واشنطن بمواصلة الشراكة الاستراتيجية ودعم العراق وإقليم كوردستان، ولا سيمّا فيما يتعلق بالتصدي لمخاطر داعش.

وقال البيان إن نيجيرفان بارزاني شكر الولايات المتحدة على دعمها لإقليم كوردستان والعراق في إطار التحالف الدولي، بالإضافة إلى الدعم الأمريكي للعملية الإصلاحية داخل مفاصل وزارة البيشمركة.

ويوم أمس، بحث الوفد ذاته في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسير مجريات الحرب على الإرهاب وأداء القوات العراقية في ملاحقة فلول داعش، وفق ما ذكر بيان للحكومة العراقية.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24، إن مباحثات وفد الكونغرس تناولت ملف مواطن أمريكي اُغتيل في بغداد قبل نحو ثلاثة أسابيع. ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.

وقُتل الأمريكي ويدعى ستيفن ترول برصاص مجهولين بينما كان مع عائلته داخل سيارته في حي الكرادة وسط بغداد. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

وبعد أيام قليلة، أعلن السوداني في مؤتمر صحفي عن توصل السلطات الأمنية إلى "خيوط" قال إنها ستستهم في الوصول إلى الجناة.

وقبل أقل من أسبوع، ثمّنت رومانوسكي جهود السلطات العراقية في ملاحقة قتلة ترول، حسبما نقل بيان أصدره مكتب السوداني بعد لقاء عقده الجانبان.

وتحتفظ واشنطن بنحو 2500 جندي أمريكي في العراق تتركز مهامهم على تقديم الدعم والتدريب والمشورة للقوات العراقية والبيشمركة.