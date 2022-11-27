ثنائية مبابي تبعث بـ "الديوك" إلى الدور ثمن النهائي وميسي ينعش آمال الأرجنتين

أربيل (كوردستان 24)- ضمن المنتخب الفرنسي مساء السبت بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي، وذلك بعد انتصاره بشق الأنفس على غريمه الدانماركي بنتيجة 2 مقابل هدف واحد، فيما أنعش ليونيل ميسي آمال الأرجنتين بفوز صعب على المكسيك.

ورغم الإصابات التي حرمته من أفضل لاعب في العالم كريم بنزيمة ولاعبي الوسط بول بوغبا ونغولو كانتي، سمحت ثنائية كيليان مبابي لمنتخب الديوك، بحجز تذكرته إلى الدور ثمن النهائي بعد فوز عسير على المنتخب الدانماركي بنتيجة 2 – 1.

من جهته استعاد منتخب الأرجنتين توازنه وحقق فوزه الأول في بطولة كأس العالم "قطر 2022″، وذلك على حساب نظيره المكسيكي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدور المجموعات.

ونجح ميسي في إزالة الضغط عن نفسه أولا، ثم عن زملائه، بعدما استلم تمريرة مواطنه أنخيل دي ماريا، خارج منطقة الجزاء، أطلقها قوية زاحفة، لم توقفها إلا الشباك، محرزا الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 63.

كما صنع ميسي الهدف الثاني للبديل إنزو فيرنانديز، بعدما تخلّص من المدافع، قبل أن يطلق تسديدة رائعة، استقرت على يسار الحارس المخضرم غييرمو أوتشوا، قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.