صحة وبیئة

هيئة الأنواء: أمطار غزيرة وعواصف رعدية خلال الأسبوع الجاري

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء العراق حالة الطقس في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوّيّة يوم الأحد، حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وحصول عواصف رعديّة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين، سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط امطار متوسطة الشدة الى غزيرة في الأقسام الغربية منها وحدوث عواصف رعدية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية، أما في المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وبين، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مصحوباً بتساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وغزيرة في الأقسام الغربية منها مع حدوث عواصف رعدية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مصحوباً بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة مع حدوث عواصف رعدية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وتابع، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئي مع تشكل الضباب صباحاً يزول تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

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