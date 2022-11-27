وفد حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد اليوم بالتزامن مع زيارة نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل اليوم الأحد 27 تشرين الثاني 2022، ، أن وفد حكومة الإقليم المفاوض، سيزور العاصمة بغداد اليوم الأحد لاستئناف الحوارات من أجل حل الخلافات والقضايا العالقة.

وقال جوتيار عادل في تصريح عبر فيديو مسجل بثه الموقع الرسمي لحكومة الإقليم، انه بناء على توجيهات من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، سيجري وفد حكومة الإقليم العاصمة بغداد، للتباحث مع وفد الحكومة الإتحادية.

وبين عادل، أن برنامج الوفد في زيارته اليوم يتضمن الاجتماع مع وزارة المالية الاتحادية لإجراء التحضيرات اللازمة لإعداد الموازنة العامة للعراق للعام 2023. وأضاف أنه من المخطط عقد لقاءات مع المسؤولين الحكوميين العراقيين.

ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة، مناقشة الميزانية المالية والبيشمركة والمادة 140 وقضايا النفط والغاز، حسبما أفاد جوتيار عادل.

وسيكون هذا أول اجتماع لوفد حكومة الإقليم مع وفد حكومة بغداد، بعد تشكيل الحكومة العراقية برئاسة محمد شيّاع السوداني، حيث أكد الجانبان أكثر من مرة على نيتهما حل المشاكل بين أربيل وبغداد.