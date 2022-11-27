سیاسة

نيجيرفان بارزاني يتباحث مع الأعرجي عدة قضايا أمنية وسياسية

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان قاسم الأعرجي نيجيرفان بارزاني بغداد

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارةٍ رسمية تستمر ليومٍ واحد.

والتقى رئيس الإقليم خلال زيارته، مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، بحث خلاله الجانبان العديد من القضايا السياسية والأمنية.

تأتي هذه الزيارة، استكمالاً لاجتماعاتٍ بدأها رئيس الإقليم الاسبوع الماضي مع القادة السياسيين العراقيين في بغداد.

وكان رئيس إقليم كوردستان قد التقى الثلاثاء الماضي في بغداد، الرئيس العراقي ورئيس الحكومة وعددٍ من الزعماء السياسيين، قبل أن يقطع زيارته في اليوم الثاني، ويعود إلى الإقليم للمشاركة في جنازة ضحايا انفجار منظومة الغاز بمدينة دهوك.

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