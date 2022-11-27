حكومة الإقليم تقترب من إنهاء أزمة السير بين "غزنة" وشارع 120 متري

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، الأحد، عن قُرب انتهاء مشكلة الطريق بين غَزنَة وشارع 120 متر في أربيل.

وقال وزير البلديات والسياحة، ساسان عوني، إن المشكلة ستعالج قريباً، وسيتحول إلى طريق ذو ممرین، ما سيعمل على معالجة مشكلة الازدحام.

ويتسبب الطريق الواصل بين غزنة وشارع 120 متري على أطراف مدينة أربيل، والبالغ طوله أكثر من ثلاثة كيلو مترات، بحدوث أزمة سير مستمرة.

وأضاف عوني "تعمل فرق من وزارة البلديات والسياحة مع بلدية اربيل، منذ عدة أشهر، لتصميم وتقدير وتخمين الأشغال اللازمة وتعويض أصحاب الأراضي المتضررين بسبب الاتساع الذي سيشهده الطريق."

وعن أهمیة المشروع، أكّد وزير البلديات أنه مع إكمال الثلاثة كيلومترات، سيكون الطريق بالكامل إلى دهوك وزاخو ذو ممرين، وبذلك سينتهي الازدحام على طول الطريق"، بحسب الموقع الرسمي لحكوم الإقليم.