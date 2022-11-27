السوداني يؤكد لنيجيرفان بارزاني أهمية معالجة الملفات الأمنية وتدعيم الأمن في المناطق الحدودية

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أهمية معالجة الملفات الأمنية، وتدعيم الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية مع دول الجوار.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيانٍ تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن محمد شياع السوداني استقبل اليوم الأحد رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني.

وأضاف البيان أن اللقاء بحث "مستجدات الأوضاع العامة، بمختلف جوانبها الأمنية والسياسية والخدمية على المستوى الوطني".

وأشار إلى أن الجانبين استعرضا "عدداً من الملفات المهمة، وأطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري الساعية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات في عموم أنحاء العراق".

وشدد محمد شياع السوداني "أهمية معالجة الملفات الأمنية، وتدعيم الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية مع دول الجوار، وفق ما أقره المجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسته الأخيرة".

وتأتي هذه الزيارة، استكمالاً لاجتماعاتٍ بدأها رئيس الإقليم الأسبوع الماضي مع القادة السياسيين العراقيين في بغداد.

وكان رئيس إقليم كوردستان قد التقى الثلاثاء الماضي في بغداد، الرئيس العراقي ورئيس الحكومة وعددٍ من الزعماء السياسيين، قبل أن يقطع زيارته في اليوم الثاني، ويعود إلى الإقليم للمشاركة في جنازة ضحايا انفجار منظومة الغاز بمدينة دهوك.