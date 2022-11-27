مسرور بارزاني يبلغ الجنرال أندرو غارنر ضرورة تعزيز التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال أندرو غارنر.

وشهد اللقاء، بحث آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة، والتصدي للتهديدات التي يشكلها إرهابيو داعش، بالإضافة إلى مناقشة أهمية حماية سيادة وأمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان.

وعرض نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا إيجازاً عن مهمة قوات التحالف الدولي وأنشطتها في كل من العراق وسوريا، كذلك جدد التزام التحالف الدولي بمواصلة دعم إقليم كوردستان ومساندته.

هذا وسلط رئيس الحكومة الضوء على آخر الخطوات والمستجدات فيما يتعلق بمسار الإصلاحات وتوحيد قوات البيشمركة في إطار وزارة البيشمركة، كما شدد على ضرورة تحقيق النجاح في العملية باعتبارها جزءاً مهماً من برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

وفي جزء آخر من اللقاء، جرى التطرق إلى الحاجة الماسة لحل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور، إلى جانب تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، وخصوصاً في المناطق الكوردستانية خارج الإقليم.