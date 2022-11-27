وفد حكومة كوردستان يبدأ اجتماعاته في بغداد لبحث ملف موازنة 2023

أربيل (كوردستان 24)- وصل وفد حكومة إقليم كوردستان اليوم الأحد إلى بغداد في أول زيارة له منذ أن تسنمت الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني مهامها.

ويعتزم الوفد الحكومي عقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية لبحث عدد من الملفات، وفي مقدمتها حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023.

وقال رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى لكوردستان 24، إن زيارة الوفد الحكومي الإقليمي "مهمة للغاية"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها ستتمحور بشأن سبل اتفاق أربيل وبغداد إزاء إعداد مشروع الموازنة المالية العامة للعام المقبل.

وأشار عيسى إلى أن الوفد الحكومي سيعقد أولى اجتماعاته مع وزارة المالية الاتحادية.

ويتألف الوفد من وزراء المالية والثروات الطبيعية بالوكالة والتخطيط ورئيس ديوان مجلس الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة والمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل "سنعقد اجتماعاً مع وزارة المالية العراقية للتحضير لصياغة قانون موازنة سنة 2023".

وأضاف أن الوفد سيعقد كذلك اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية لبحث "قضايا مهمة أخرى"، حسبما نقله موقع حكومة إقليم كوردستان.

وتابع "الموضوع الأساسي هو تثبيت حقوقنا كإقليم قبل إحالة مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب".

وأوضح عادل أن الوفد الحكومي سيبحث في بغداد قضية المادة 140 الدستورية واستحقاقات البيشمركة وملف النفط والغاز ومشاريع قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد.

كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قال خلال لقائه عدداً من الصحفيين قبل أيام قلائل، إن جميع المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد "لها حل".

وتشكلت حكومة السوداني نتيجة اتفاق بين معظم القوى السياسية السنية والشيعية والكوردية، وسيقع على عاتقها تنفيذ بنود الاتفاق بما في ذلك حسم الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وبين أربيل وبغداد تاريخ حافل بالخلافات المتراكمة منذ سنوات خاصة تلك المتعلقة بملفات النفط والطاقة والموازنة المالية والأراضي المتنازع عليها بالإضافة إلى ملفات خلافية أخرى.