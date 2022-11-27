الرئيس العراقي يتسلم دعوة من ملك السعودية لحضور القمة العربية الصينية 

أربيل (كوردستان 24)- تسلم الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الأحد، دعوة من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة العربية الصينية التي ستعقد في الشهر المقبل.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية في بيانٍ تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد تسلم دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية الصينية التي ستعقد في الشهر المقبل وتهدف إلى تعزيز العلاقات العربية الصينية.

وجاء ذلك خلال استقبال عبد اللطيف رشيد، اليوم الأحد، في قصر بغداد، سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري، حسبما ذكره البيان.

وأضاف البيان أن اللقاء بحث "العلاقات الثنائية التي تربط العراق والسعودية".

وأكد عبد اللطيف رشيد ضرورة تطوير وتوسيع آفاق التعاون البنّاء والشراكة الإيجابية بين العراق والسعودية، وعلى النحو الذي يضمن "المصالح العليا للشعبين الشقيقين".

وتابع البيان أن الرئيس العراقي "حمّل السفير السعودي تحياته إلى العاهل السعودي"، مؤكداً "اهتمامه ببذل كل جهد يصب في تعزيز علاقات الأخوة وأواصر الصداقة التاريخية بين العراق والمملكة".