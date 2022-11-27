ماكرون يهاتف السوداني قبل زيارته إلى باريس في أول محطة أوروبية

أربيل (كوردستان 24)- أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وبحث معه جملة من الملفات.

وتأتي هذه المباحثات في وقت يعتزم السوداني زيارة فرنسا كأول محطة أوروبية له بعدما زار كلاً من الأردن والكويت في وقت سابق من الشهر الجاري.

وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان أن السوداني وماكرون بحثا العلاقات الثنائية والتعاون والشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.

ونقل البيان عن السوداني قوله إن "العراق منفتح على تعضيد علاقات التبادل في مختلف المجالات، وتوسعتها مع الدول الشقيقة والصديقة".

وتلقى السوداني في مطلع الشهر الجاري دعوة من ماكرون لزيارة فرنسا، ووعد حينها بتلبيتها في "أقرب فرصة"، دون أن يحدد موعداً.

وذكرت مصادر مطلعة لكوردستان 24، أن زيارات السوداني الخارجية تهدف بالدرجة الأساس إلى بحث ملف "الأموال العراقية المسروقة" ولا سيّما ما بات يعرف بالسرقة المليارية.

وسبق أن قال السوداني خلال لقائه وفداً فرنسياً إن بغداد تنظر باهتمام إلى التعاون الفرنسي "باستعادة الأموال العراقية المسروقة، والإسهام في تطوير قدرات المحققين بهيئة النزاهة".

وأعلن السوداني في وقت سابق اليوم الأحد عن استرداد الوجبة الأولى من سرقة أموال الضرائب والبالغة ما يزيد قليلاً على 125 مليون دولار مجموع 2.5 مليار دولار.