سیاسة

ماكرون يهاتف السوداني قبل زيارته إلى باريس في أول محطة أوروبية

تلقى السوداني في مطلع الشهر الجاري دعوة من ماكرون لزيارة فرنسا
author_image Kurdistan24 اربیل
السوداني مع ماكرون - صورة أرشيفية
السوداني مع ماكرون - صورة أرشيفية
کوردستان السوداني ماكرون

أربيل (كوردستان 24)- أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وبحث معه جملة من الملفات.

وتأتي هذه المباحثات في وقت يعتزم السوداني زيارة فرنسا كأول محطة أوروبية له بعدما زار كلاً من الأردن والكويت في وقت سابق من الشهر الجاري.

وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان أن السوداني وماكرون بحثا العلاقات الثنائية والتعاون والشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.

ونقل البيان عن السوداني قوله إن "العراق منفتح على تعضيد علاقات التبادل في مختلف المجالات، وتوسعتها مع الدول الشقيقة والصديقة".

وتلقى السوداني في مطلع الشهر الجاري دعوة من ماكرون لزيارة فرنسا، ووعد حينها بتلبيتها في "أقرب فرصة"، دون أن يحدد موعداً.

وذكرت مصادر مطلعة لكوردستان 24، أن زيارات السوداني الخارجية تهدف بالدرجة الأساس إلى بحث ملف "الأموال العراقية المسروقة" ولا سيّما ما بات يعرف بالسرقة المليارية.

وسبق أن قال السوداني خلال لقائه وفداً فرنسياً إن بغداد تنظر باهتمام إلى التعاون الفرنسي "باستعادة الأموال العراقية المسروقة، والإسهام في تطوير قدرات المحققين بهيئة النزاهة".

وأعلن السوداني في وقت سابق اليوم الأحد عن استرداد الوجبة الأولى من سرقة أموال الضرائب والبالغة ما يزيد قليلاً على 125 مليون دولار مجموع 2.5 مليار دولار.

موضوعات ذات صلة
العراق

السوداني يعلن استرداد الوجبة الأولى من "سرقة القرن"
  4 ساعات
الشرق الاوسط

مفاجأة كبيرة.. المغرب يصعق بلجيكا بثنائية "البديلين" ويضع قدماً في ثمن النهائي
  4 ساعات
ترکیا

أردوغان يعلن مقتل 480 مسلحاً من حزب العمال في عملية "المخلب القفل"
  4 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف