ماكرون يهاتف السوداني لبحث حزمة قضايا.. وبغداد تتحدث عن أولوياتها

أربيل (كوردستان 24)- أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية والتعاون والشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.

ونقل البيان عن السوداني قوله إن "العراق منفتح على تعضيد علاقات التبادل في مختلف المجالات، وتوسعتها مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع الشركاء الدوليين في كل ما من شأنه ترسيخ أمن العراق واستقرار المنطقة، ومواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والمناخية".

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.