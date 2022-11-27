سیاسة

السوداني وقائد بعثة الناتو يبحثان تطوير قدرات القوات الأمنية العراقية

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العراق العراق

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وقائد بعثة الناتو في العراق الفريق جيوفاني أيانوتشي، اليوم الأحد، تطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، ورفع مستوى أدائها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيانٍ تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأحد، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق، الفريق جيوفاني أيانوتشي، والوفد المرافق له.

وأضاف البيان أن اللقاء استعرض مهام بعثة الناتو "في إطار التعاون الأمني والعسكري مع العراق، الذي ينطوي على تقديم المشورة والتدريب، وتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، ورفع مستوى أدائها، وتمكينها لمواجهة مختلف التحديات الأمنية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب".

وأكد السوداني خلال اللقاء "أهمية التعاون والتنسيق العالي مع البعثة، وفق ما تقتضيه الحاجة الوطنية، وفي إطار متطلبات الحكومة العراقية، وبالشكل الذي يحفظ سيادة العراق ويعزز أمنه واستقراره".

من جانبه أكد أيانوتشي أن "بعثة حلف الناتو في العراق تواصل تعاونها وتنسيقها مع مختلف الأجهزة الأمنية، ضمن نطاق مهامّها وواجباتها، في تطوير القطّاع الأمني بالعراق".

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