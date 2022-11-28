بريطانيا تعلن تسليم أوكرانيا شحنة صواريخ جديدة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة الدفاع البريطانية إرسال شحنة صواريخ جديدة، إلى أوكرانيا مشيرة إلى أنها تأتي في إطار المساعدات، كما لم يتم تحديد عدد الصواريخ التي تم تزويد كييف بها.

ونشرت وزارة الدفاع البريطانية على موقع "تويتر"، مُعلنة وصول الشحنة، وأرفقت في منشورها مقطع فيديو يظهر تحميل صواريخ "بريمستون-2" على طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. ومع ذلك، لم يتم تحديد عدد الصواريخ التي تم نقلها.

وأعلنت الدفاع البريطانية في وقت سابق، ان لندن ستكمل قريبا تسليم نحو 1000 صاروخ مضاد للطائرات إلى أوكرانيا، مبينة أنها ستنقل منصات إطلاق وصواريخ قادرة على إسقاط أهداف جوية من بينها طائرات مسيّرة وصواريخ كروز.

وأفادت صحيفة "تلغراف" قبل أيام، أن بريطانيا أرسلت الى أوكرانيا قبل حوالي ستة أشهر، صواريخ "جو-أرض" "بريمستون-2" ذاتية التوجيه.

ونوهت الصحيفة الى أن هذه الصواريخ تطلق عادة من الجو، لكن القوات الأوكرانية قامت بتجهيز شاحنات وتحويلها لمنصات إطلاق.

وقد تم تصميم صواريخ بريمستون، والتي تعني "الكبريت" باللغة العربية، أساسا لتكون مضادة للدروع، ومع الوقت تطورت لتستطيع تدمير طائفة واسعة من الأهداف.

من جهتها، كانت روسيا الاتحادية قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وقالت ان دول الناتو "تلعب بالنار".

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.