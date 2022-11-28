تعادل ألمانيا وإسبانيا يخلط الأوراق ويؤجل الحسم بالمجموعة الخامسة

أربيل (كوردستان 24)- تعادل منتخبا ألمانيا وإسبانيا بهدف لكل منهما، في واحدة من قمم الدور الأول لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وأقيمت المباراة على ملعب البيت، في إطار منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات.

بدأت المباراة هادئة بين المنتخبين، حيث مال منتخب إسبانيا إلى الاستحواذ على الكرة كعادته، بينما ظهرت ألمانيا حذرة للغاية، خوفا من استقبال هدف مبكر.

وسجل أنطونيو روديغر، مدافع المانشافت، هدفا في الدقيقة 40، ألغاه الحكم الهولندي داني ماكيلي بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني، استدعى لويس إنريكي، مدرب إسبانيا، بدلاءه من الدكة، مستعينا بألفارو موراتا الذي حلّ مكان فيران توريس.

ونجح لاعبو ألمانيا في افتكاك الكرة من دفاع إسبانيا، بعد ضغط هائل، لتصل إلى جوشوا كيميتش الذي سدد كرة تمكن منها سيمون حارس إسبانيا.

وكافأ البديل موراتا مدربه إنريكي على ثقته، ونجح في تحويل عرضية أرضية من جوردي ألبا من الجهة اليسرى، بلمسة ذكية إلى شباك الحارس مانويل نوير، في الدقيقة 62.

وسنحت لألمانيا فرصة التعديل، بعد انفراد صريح لجمال موسيالا، الذي سدّد بقوة في جسد سيمون، حارس إسبانيا، بدل هز الشباك.

بهذه النتيجة انتعشت حظوظ منتخب ألمانيا في تفادي مصيره مونديال روسيا 2018، بالخروج من الدور الأول، بعد هذا التعادل الثمين.

ووصل منتخب إسبانيا إلى نقطته الرابعة صدارة المجموعة الخامسة، ليتأجل حسم التأهل للدور الثاني إلى المباراة الأخيرة، بينما حصد منتخب ألمانيا نقطته الأولى.