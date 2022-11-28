سیاسة

الكرملين يتحدث عن خلافات مع أنقرة بشأن العملية العسكرية شمالي سوريا

author_image سوار أحمد
ترکیا الكرملن تركيا روسيا قوات سوريا الديمقراطية

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، وجود خلافات مع تركيا بشأن العملية العسكرية التركية، في شمال شرق سوريا.

وقال بيسكوف في مقابلة مع برنامج "موسكو، الكرملين، بوتين" إن مستوى علاقات البلدين وما سماها الحكمة السياسية يسمحان بحل كل هذه الخلافات عبر المباحثات.

وأضاف أن حل الخلافات ممكن من خلال محادثات مكثفة وإن كانت طويلة، معتبرا أن "هذا المستوى من التفاهم والاحترام المتبادل هو بالفعل أساس جيد لمناقشة مثل هذه القضايا الصعبة".

وتشن تركيا منذ الأسبوع الماضي سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على شمال شرقي سوريا، أودت بحياة عدد من المدنيين والعسكريين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن لبلاده "حق التصرف" في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها.

في الأثناء، قالت وكالة مقربة من قوات سوريا الديمقراطية، إن الجيش التركي يواصل قصفه العنيف بالطائرات الحربية والمسيّرة والأسلحة الثقيلة على مختلف مناطق شمال شرقي سوريا.

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