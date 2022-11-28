لنشره علم كوردستان.. "فنر بخشة" يُنهي عقد أحد اللاعبين

أربيل (كوردستان 24)- قال النائب عن حزب الشعوب الديمقراطية، عمر أوجلان، ان نادي فنربخشة الرياضي، فسخ عقده مع اللاعب أوزان سونجاك، بعد نشره علم كوردستان على موقع تويتر.

ونشر أوجلان على حسابه في "تويتر"، ان "نادي فنربخشة الرياضي، أنهى عقده مع اللاعب أوزان سونجاك بسبب تعبيره عن دعمه لعلم كوردستان".

وتابع "لن يتمكنوا بهذه الطرق من إنهاء الكورد وكوردستان كواقع موجود، وهم باتباعهم هذه السياسة العفنة، يساهمون في نشر السموم بين أفراد المجتمع".

وكان سونجاك الذي ينحدر من شمال كوردستان "جنوب شرق تركيا"، ويحمل الجنسية اللأامانية، قد نشر على صفحته في تويتر، صورة علم كوردستان، مرفقة بعبارة "هربجي"، وتعني "فليحيا دائما".