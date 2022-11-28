أسعار الدولار والعملات الأخرى في تداولات أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأثنين، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 149300 دينار
100 يورو = 155000 دينار
100 جنيه إسترليني = 180000 دينار
100 ليرة تركية = 9200 دينار
100 ألف تومان إيراني = 4150 دينار
دينار أردني واحد = 2016 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 420000 دينار
مثقال عيار 21 = 370000 دينار
مثقال عيار 18 = 315000 دينار