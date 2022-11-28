سیاسة

كوردستان تخصص أكثر من 30 مليار دينار لبناء المدارس العام المقبل

author_image سوار أحمد
کوردستان وزير التربية مشاريع مدارس

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان، آلان محمد سعيد اليوم الاثنين، تخصيص أكثر من 30 مليار دينار لبناء المرفقات التربوية في اربيل ومدن الاقليم، مشيرا الى أن العام القادم سيشهد المباشرة بهذا المشروع.

وذكر سعيد خلال وضع حجر الاساس للمدرسة الاساسية في اربيل، ان حكومة الاقليم تركز على تطوير قطاعي الصحة والتربية لاهميتهما لمجتمع كوردستان.

وأكد انه في قطاع التربية هناك اكثر من 90 مشروعاً لبناء المدارس في الاقليم عموما واربيل خصوصا، لافتا الى ان مجلس وزراء الاقليم خصص اكثر من 30 مليار دينار عراقي لبناء رياض الاطفال والمدارس والمعاهد والكليات وستتم المباشرة ببنائها العام المقبل.

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