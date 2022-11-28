هيئة الأنواء: موجة أمطار جديدة تضرب البلاد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء، في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في الأقسام الغربية منها وحدوث عواصف رعدية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية وتكون غزيرة في بعض أقسامها الغربية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائماً ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً ثم يتحسن الطقس مساءً في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وتكون غزيرة في بعض الأماكن مع حدوث عواصف رعدية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً ثم يتحسن الطقس مساء، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية ، وتنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وتابع، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت إلى، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، في حين سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".