سیاسة

مسرور بارزاني يؤكّد ضرورة حل مشاكل المناطق المتنازع عليها في إطار المادة 140

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کوردستان كوردستان مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، وفداً رفيعاً من غرفة التجارة الأمريكية الكلدانية ومؤسسة المجتمع الكلداني برئاسة مارتن مَنّا.

وعرض رئيس غرفة التجارة الأمريكية الكلدانية والمجتمع الكلداني نبذة عن أعمال مؤسسيته وأنشطتهما ومشاريعهما في أمريكا وإقليم كوردستان وسهل نينوى، وأعرب عن الاستعداد التام لمؤسستيه للمشاركة الفاعلة في عملية إعمار كوردستان وازدهارها.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن كوردستان هي وطننا جميعاً بمختلف المكونات القومية والدينية، ويجب علينا جميعاً التعاون والمساعدة من أجل تحقيق المزيد من التطور لإقليم كوردستان وترسيخ دعائم ثقافة التعايش السلمي بين المكونات.

وجدد رئيس الحكومة دعم إقليم كوردستان للمطالب المشروعة للمسيحيين ومختلف المكونات في سهل نينوى والمناطق الكوردستانية خارج الإقليم، وشدد على ضرورة حل مشاكل هذه المناطق في إطار المادة 140 من الدستور.

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