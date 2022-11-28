السوداني ووزيرة الدفاع الهولندية يبحثان التعاون الأمني وتحديات تغيّر المناخ

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولنجرن، التعاون الأمني في إطار مشاركة هولندا في التحالف الدولي "لمحاربة الإرهاب"، وسبل مواجهة تحدّيات التغير المناخي والجفاف.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيانٍ تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الاثنين، وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولنجرن والوفد المرافق لها.

وأضاف البيان أن اللقاء استعرض "العلاقات الثنائية بين العراق وهولندا، والتعاون الأمني في إطار مشاركة هولندا في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب".

وأشار إلى أن الجانبين بحثا "سبل تعزيز التنسيق المشترك مع هولندا وباقي دول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، ضمن مجال تقديم المشورة والتدريب للقوات الأمنية العراقية، ورفع قابليتها لملاحقة فلول داعش الإرهابي".

وشهد اللقاء حسبما جاء في البيان البحث "في أهم الوسائل الممكنة لإفادة العراق من الخبرة الهولندية في مجال المياه ومواجهة تحدّيات التغير المناخي والجفاف، وآثاره الاقتصادية والبيئية".