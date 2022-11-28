تحالف "إدارة الدولة" يعقد اجتماعاً في بغداد ويناقش عدداً من الملفات والقضايا

أربيل (كوردستان 24)- عقدت القوى السياسية العراقية في تحالف إدارة الدولة اليوم الاثنين اجتماعاً في بغداد وذلك بهدف مناقشة عددٍ من الملفات والقضايا.

وقال مراسل كوردستان 24، إن الاجتماع جرى بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وممثلي وقادة الأحزاب الرئيسية ضمن تحالف "إدارة الدولة".

وأضاف مراسلنا أن "الاجتماع بحث أربعة مواضيع رئيسية، وتوصلت الأطراف المشاركة إلى اتفاق حول عدد من النقاط".

وأكد المجتمعون على "ضرورة تعديل قانون الانتخابات العراقي وإجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال مدة لا تتجاوز العام، ووفقاً لما جاء في المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني".

وأشار مراسل كوردستان 24 إلى أن "حقيبة الإعمار أصبحت من حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحقيبة البيئة ذهبت للاتحاد الوطني الكوردستاني"، مؤكداً أن "مرشحي الحزبين سيؤدون اليمين الدستورية خلال الأيام القليلة المقبلة في مجلس النواب".

ولفت إلى أن "زيارة السوداني المقرر إجراؤها إلى إيران غداً الثلاثاء، وبهذا الصدد، تم تشكيل لجنة خاصة مهمتها إيصال مخاوف حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلى حكومة طهران وذلك بشأن اختراق سيادة العراق وتجاوز الحدود".

وشدد على أن قسماً آخر من الاجتماع الذي استمر لمدة ساعة ناقش "كيفية توزيع مناصب اللجان البرلمانية بين القوى السياسية".

وأوضح أنها "تتشكل من 25 لجنة دائمة"، مشيراً إلى أنه "لم يتم حتى الآن عقد أي اتفاق لتوزيع مناصب هذه اللجان البرلمانية بين القوى والأطراف السياسية".

وتحالف إدارة الدولة الذي يضم معظم القوى السياسية المشاركة في حكومة السوداني، يتكون من الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني، والإطار التنسيقي، وتحالفي العزم والسيادة.