قوات سوريا الديمقراطية: لم نتلق أي شروط تركية.. وموسكو لا تلعب دور الوسيط

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر مطلع في قوات سوريا الديمقراطية لكوردستان 24، مساء الاثنين، إنه لم تصل إلينا أي شروط تركية بوساطة روسية.

وأضاف المصدر "على الرغم من أنه يتم مناقشة قضية شن تركية عملية عسكرية ضد مناطق الإدارة الذاتية مع روسيا"، مضيفاً "لكن موسكو لم تلعب أي دور وساطة بيننا وبين تركيا".

إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن الاستعدادات لإجراء عملية عسكرية تركية في سوريا "أوشكت على الانتهاء" وأن الأمر بحاجة إلى "قرار سياسي".

من جانب آخر أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلقاء القبض على جميع الضالعين في إنفجار إسطنبول.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي، إن تركيا ستواصل عملياتها العسكرية حتى القضاء على "جميع التنظيمات الإرهابية".

وأضاف أن "حزب العمال الكوردستاني يشكل خطراً على تركيا وسوريا والعراق".

وأكد الرئيس التركي أن أنقرة "لن تنتظر إذناً من أحد لمحاربة التنظيمات الإرهابية".

وشدد أردوغان على عدم قبول بلاده تقديم بعض الدول "الدعم للتنظيمات الإرهابية".

هذا وقالت وسائل إعلام قريبة من الإدارة الذاتية إن القصف التركي على مواقع قوات سوريا الديمقراطية تجدد في اليوم التاسع من العملية التي أعلنت عنها أنقرة تحت "اسم المخلب-السيف".

ووعد الرئيس التركي مراراً بتوسيع العملية العسكرية التي تقول أنقرة إنها تأتي رداً على الهجوم الذي وقع في إسطنبول واتهمت حزب العمال الكوردستاني بتنفيذه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع في 13 من الشهر الجاري، ونفى حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب تورطهما.

وتخطط تركيا إلى إقامة "حزام أمني من الغرب إلى الشرق" على طول الحدود الجنوبية ضمن منطقة تشمل مدينة كوباني التي انتزعتها قوات سوريا الديمقراطية والبيشمركة عام 2015 من قبضة داعش.

وتوغل الجيش التركي وحلفاؤه من المعارضة السورية المسلحة في الأراضي السورية ثلاث مرات منذ عام 2016 بعد معارك مع وحدات حماية الشعب الكوردية.