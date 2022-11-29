البرازيل والبرتغال يفوزان ويضمنان التأهل إلى ثمن النهائي

أربيل (كوردستان 24)- تأهل منتخبا البرتغال والبرازيل، ليلحقا بركب المتأهلين إلى الدور الثاني من مونديال قطر 2022، وذلك بعد فوزهما على الأوروغواي وسويسرا، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم.

و في مواجهة ثأرية لـ"سيليساو" أوروبا، فاز منتخب البرتغال على حساب منتخب الأوروغواي بنتيجة 2-0 على ملعب لوسيل، وكان كريستيانو رونالدو ابن الـ 37 عامًا دخل التاريخ من بابه الواسع في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة، بعدما افتتح باب التسجيل للبرتغال من ركلة جزاء إثر فوزها ضد غانا 3-2 في مباراة غلب عليها طابع الإثارة.

ولحقت البرازيل بفرنسا حاملة اللقب إلى الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022 لكرة القدم بعد فوزها يوم الإثنين على سويسرا1 - 0 بملعب 974 بالدوحة في ختام منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة.

وأتى الهدف بعد تسديدة رائعة من كازيميرو هزت شباك المرمى ليهدي البرازيل الفوز 1-0 على سويسرا والتأهل إلى دور الستة عشر، وذلك قبل نهاية الوقت الأصلي بسبع دقائق فقط في استاد 974.

وأصبح رصيد البرازيل، التي افتقدت نجمها البارز نيمار بداعي الإصابة، ست نقاط من أول جولتين في صدارة المجموعة السابعة، وضمنت التأهل قبل خوض الجولة الأخيرة أمام الكاميرون.