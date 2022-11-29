السوداني يبدأ زيارته إلى إيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني، أن الأخير غادر صباح اليوم الثلاثاء العاصمة بغداد متوجهاً إلى طهران في زيارة رسمية لإيران.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يغادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى طهران في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وهذه ثالث زيارة رسمية يجريها السوداني خارج البلاد منذ تسنمه منصب رئاسة الوزراء، وذلك بعد قيامه بزيارتين الى الأردن والكويت.

وقال مساعد مدير مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي، في وقت سابق لوكالة "إيرنا" الإيرانية، بأن "إبراهيم رئيسي، سيكون في استقبال السوداني، في مجمع سعد آباد الثقافي والتاريخي بطهران".