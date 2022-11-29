مسرور بارزاني ووزيرة الدفاع الهولندية يشددان على ضرورة إنهاء الهجمات على كوردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، وزيرة دفاع المملكة الهولندية كايسا أولونغرين.

وتطرقت وزيرة الدفاع الهولندية إلى العلاقات الودية المتينة بين هولندا وإقليم كوردستان، كما أكدت مواصلة التنسيق الأمني ​​والعسكري والتنسيق، ودعم بلادها للبيشمركة.

وأثنى رئيس الحكومة على الدعم الهولندي المستمر لإقليم كوردستان في إطار التحالف الدولي، كذلك أعرب عن تقديره لهولندا لكونها من الدول الداعمة لخطط وبرنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة في مجال التنويع الاقتصادي والاهتمام بالقطاع الزراعي.

وتضمن المحور الرئيسي للاجتماع، أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان. وأدان الجانبان الاعتداءات على إقليم كوردستان، وشددا على ضرورة احترام وحماية سيادة العراق وإقليم كوردستان وإيقاف الهجمات والاعتداءات.

وشدد رئيس الحكومة على أن إقليم كوردستان سيظل دائماً عاملاً للأمن والاستقرار في المنطقة، ويرغب بإرساء علاقات ودية مع دول الجوار على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

كما شهد الاجتماع، مناقشة التقدم الحاصل بشأن توحيد قوات البيشمركة والإصلاحات القائمة في وزارة البيشمركة والتصدي لتهديدات إرهابيي داعش.