السوداني: حكومتي ملتزمة بتنفيذ الدستور ولن ينسى العراق دعم إيران له في محاربة "الإرهاب"

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني،على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن إيران، موضّحاً التزام حكومته بتطوير التعاون مع إيران في جميع المجالات.

وكان السوداني قد وصل صباح اليوم الثلاثاء، إلى طهران بناءً على دعوةٍ رسمية من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

وقال رئيس الوزراء العراقي في مؤتمرٍ صحفي مشترك مع رئيسي "لا ينسى العراق دعم طهران له في الحرب مع عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف "حكومتي ملتزمة بتنفيذ الدستور وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية بإخلال الأمن ضد إيران"، مثمّناً في الوقت ذاته "موقف إيران بدعم العراق في إمدادات الغاز".

تأتي هذه الزيارة، بعد أيامٍ من ضرباتٍ جوية ومدفعية نفذتها إيران داخل أراضي إقليم كوردستان، مستهدفةً مقرات تابعة لأحزابٍ كوردية إيرانية معارضة، تتهمها طهران بالضلوع في الاحتجاجات التي تشهدها مدنٌ إيرانية.

وذكر السوداني خلال المؤتمر الصحفي، أن الحكومة العراقية "ملتزمة بتطوير التعاون مع إيران في جميع المجالات"، مشيراً إلى أن "العلاقة والتعاون في المجال الأمني وأمن البلدين لايتجزأ".

وقال "اتفقنا مع الرئيس الإيراني على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة، ونعتمد في علاقاتنا الخارجية وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية".

من جانبه، أكّد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي،أن أمن المنطقة واستقرارها "يجب أن يكون منطلقاً من جهود المسؤولين في حكومات المنطقة".

واعتبر أن زيارة السوداني "نقطة تحول في العلاقات الإيرانية العراقية"، لافتاً إلى أن "من شأن القضايا التي ستناقش أن تساهم في ارتقاء العلاقة بين الجانبين".

وتمنّى رئيسي في ختام حديثه، "أن تكون هذه الزيارة منطلقاً لمزيد من تبادل الوفود بين البلدين ونخطو خطوات كبيرة في تعزيز العلاقات الثنائية".