سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الكوري لدى العراق

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني السفير الكوري اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، سفير كوريا الجنوبية لدى العراق جوي سونغ سو.

وجرى في اللقاء، بحث سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وكوريا.

وأشار سفير الجمهورية الكورية إلى أهمية تعزيز أواصر الصداقة مع إقليم كوردستان، كذلك عرض ايجازاً عن أعمال بلاده ونشاطاتها في الإقليم.

وشكر رئيس الحكومة، كوريا الجنوبية على مشاركتها في المسيرة التنموية للإقليم ودعمها لحكومة إقليم كوردستان من خلال تنفيذ حزمة مشاريع مشتركة بين حكومة إقليم كوردستان ووكالة كويكا في شتى المجالات، ولا سيّما التحول الإلكتروني فيما يتعلق بنظام العقود العامة ورقمنتها، الأمر الذي أسهم في الحد من هدر الثروة العامة، وخفض البيروقراطية، وتعزيز الوضوح والشفافية، بما يعد جزءاً مهماً ومحورياً من برنامج العمل الحكومي للتشكلية الوزارية التاسعة.

ر
ا

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف