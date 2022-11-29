البنتاغون يحذر تركيا من مغبة شن أي عملية عسكرية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء عن استمرار دعمها لقوات سوريا الديمقراطية، مؤكدةً أنها أبلغت تركيا بقلقها من مغبة شن أي عملية عسكرية برية في شمال سوريا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر للصحفيين، إن بلاده "مستمرة في دعم قوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف "أننا عبرنا لتركيا عن قلقنا من مغبة شن أي عمليةٍ عسكرية جديدة في شمال سوريا".

وأشار إلى أن "وزير الدفاع الأمريكي سيبحث مع نظيره التركي سبل منع تدهور الأمور مع قوات سوريا الديمقراطية".

ولفت إلى أن العمل مع قوات سوريا الديمقراطية "لمحاربة تنظيم داعش مستمر".

وأكد أن "تسيير الدوريات المشتركة بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية توقف"، مرجعاً السبب إلى "الاستهدافات التركية المستمرة على مناطق في شمال سوريا".

من جانبه شدد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي خلال تصريحٍ خاص لكوردستان 24 التزام قواته "بالتفاهمات الموجودة بين الولايات المتحدة وروسيا وتركيا حول شمال سوريا".

وأشار عبدي إلى أنه لا توجد شروط تركية محددة "لإيقاف العملية"، مؤكداً أن "تصريحات الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية "قد أسيء فهمها".

ووعد الرئيس التركي مراراً بتوسيع العملية العسكرية التي تقول أنقرة إنها تأتي رداً على الهجوم الذي وقع في إسطنبول واتهمت حزب العمال الكوردستاني بتنفيذه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع في 13 من الشهر الجاري، ونفى حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب تورطهما.

وتخطط تركيا إلى إقامة "حزام أمني من الغرب إلى الشرق" على طول الحدود الجنوبية ضمن منطقة تشمل مدينة كوباني التي انتزعتها قوات سوريا الديمقراطية والبيشمركة عام 2015 من قبضة داعش.

وتوغل الجيش التركي وحلفاؤه من المعارضة السورية المسلحة في الأراضي السورية ثلاث مرات منذ عام 2016 بعد معارك مع وحدات حماية الشعب الكوردية.