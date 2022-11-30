ریاضة

الحزن يخيّم على طهران بعد الهزيمة ومنتخب تونس يلعب ورقته الأخيرة أمام فرنسا

author_image سوار أحمد
العالم إيران تونس مونديال قطر

أربيل (كوردستان 24)- غرقت إيران في صمت مطبق ليل الثلاثاء حزناً على خسارة المنتخب الوطني الإيراني في كرة القدم أمام نظيره الأميركي، في وقت سيلعب فيه المنتخب التونسي أمام منتخب الديوك المدجج بالنجوم.

وخلافاً للأجواء الاحتفالية التي شهدتها طهران الجمعة عندما راح الإيرانيون يرقصون حاملين أطفالهم على أكتافهم وهم يلوّحون بالأعلام احتفالاً بفوز منتخبهم على ويلز، فإنّ الصوت الوحيد الذي دوّى في العاصمة ليل الثلاثاء كان وقع الهزيمة أمام الولايات المتّحدة بهدف وحيد.

ولمنع أيّ تظاهرات مناهضة للسلطات، انتشرت في طهران أعداد كبيرة من عناصر الشرطة، بعضهم بالزيّ العسكري والبعض الآخر بالزيّ المدني، وتركّز وجود هذه العناصر على التقاطعات المرورية الأساسية والشوارع الرئيسية التي جابتها أيضاً دراجات نارية تابعة لوحدات مكافحة الشغب.

وفاز المنتخب الأمريكي أمام المنتخب الإيراني بهدف مقابل صفر.

من جهته صرح مدرب "نسور قرطاج" جلال القادري أنه سيلعب من أجل الفوز على المنتخب الفرنسي أملا في عبور الدور الأول من مونديال قطر 2022، فيما رفض مدرب "الديوك" الإفصاح عن التغييرات التي سيدخلها على التشكيلة التي ستشارك في المباراة.

 ويدافع المنتخب التونسي الأربعاء عن فرصته الأخيرة للتأهل إلى الدور ثمن النهائي عندما يواجه الأربعاء بطل العالم في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة لمونديال قطر في كرة القدم.

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