اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض مخزون الخام الأمريكي

author_image سوار أحمد
العالم أسعار النفط الخام الأمريكي

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، إلا أن المخاوف من ابقاء أوبك+ سياسة الإنتاج دون تغيير في اجتماعها القادم حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا أو 1.14بالمئة إلى 83.98 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:22 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 79 دولارا للبرميل.

وساعد على تعزيز الأسعار انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 7.9 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي فيما زادت مخزونات البنزين بنحو 2.9 مليون برميل، فيما شوهد ارتفاع مخزونات نواتج التقطير بنحو 4.0 ملايين برميل .

كما تراقب السوق الاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المعروفة باسم أوبك+.

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