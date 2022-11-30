اللامي: المحور الرئيسي لزيارة السوداني إلى طهران هو "الملف الأمني"

أربيل (كوردستان 24)- قال القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي اليوم الثلاثاء إن الملف الأمني هو المحور الأساس والرئيسي لزيارة محمد شياع السوداني إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال حيدر اللامي في مقابلةٍ مع كوردستان 24 إن "زيارة السوداني إلى إيران تصب في مصلحة البلدين"، مضيفاً أن هدف الزيارة "هو تثبيت الاتفاقيات الموقعة بين الحكومتين".

وأكد أن من أولويات حكومة السوداني "هو معالجة الملف الأمني وتنمية الاقتصاد وخصوصاً قطاع الكهرباء"، مشيراً إلى أن "الجمهورية الإسلامية هي من تزود العراق بالغاز لتشغيل الكهرباء".

وأشار إلى أن حكومة مصطفى الكاظمي "لم تكن على مستوى الحدث لمعالجة الاضطرابات الأمنية الموجودة على الحدود بين إقليم كوردستان وإيران".

ولفت إلى أن "إيران قدمت أدلة لحكومة الكاظمي بوجود أحزاب معارضة لها تقطن داخل مناطق في أربيل والسليمانية وهذه الأحزاب لديها تحركات مشبوهة داخل الجمهورية الإسلامية".

وشدد على أن "حكومة الكاظمي لم تتخذ أي إجراء لحل هذا الملف، الأمر الذي أصبح ذريعة لطهران لتستهدف إقليم كوردستان".

كما انتقد اللامي حكومتي حيدر العبادي وعادل عبد المهدي لأنهما لم تتمكنا من حل هذا الملف والذي أصبح سبباً لاضطراب العلاقة بين "بغداد وطهران".

وفي جانبٍ آخر من حديثه أوضح القيادي في دولة القانون أن "إقليم كوردستان جزء مهم ومؤثر في العراق ولا يقل أهمية عن باقي المناطق، ويجب على الجميع تحمل مسؤولية حل المشاكل الموجودة".

وبشأن طبيعة العلاقة الحالية بين أربيل وبغداد قال حيدر اللامي إنه "بعد توقيع الاتفاقية بين القوى السياسية والتي تم بموجبها تشكيل حكومة السوداني ليس هناك ما يعكر صفو العلاقات الجيدة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

وأضاف أن "هناك عدداً من التحديات والتي تحتاج إلى حسن نية لمعالجتها وبعد ذلك خطوة بخطوة سيتم حل كافة الملفات العالقة ومنها المادة 140 من الدستور وتطبيع الأوضاع في سنجار".

وفي نهاية حديثه أكد القيادي في دولة القانون أن "الرئيس بارزاني رجل سياسي كبير وأفكاره مهمة واستفدنا منه في حل مشاكل العراق".

وصل وفد حكومة إقليم كوردستان اليوم الأحد إلى بغداد في أول زيارة له منذ أن تسنمت الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني مهامها.

ويعتزم الوفد الحكومي عقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية لبحث عدد من الملفات، وفي مقدمتها حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023.

وقال رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى لكوردستان 24، إن زيارة الوفد الحكومي الإقليمي "مهمة للغاية"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها ستتمحور بشأن سبل اتفاق أربيل وبغداد إزاء إعداد مشروع الموازنة المالية العامة للعام المقبل.

وأشار عيسى إلى أن الوفد الحكومي سيعقد أولى اجتماعاته مع وزارة المالية الاتحادية.

ويتألف الوفد من وزراء المالية والثروات الطبيعية بالوكالة والتخطيط ورئيس ديوان مجلس الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة والمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل "سنعقد اجتماعاً مع وزارة المالية العراقية للتحضير لصياغة قانون موازنة سنة 2023".

وأضاف أن الوفد سيعقد كذلك اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية لبحث "قضايا مهمة أخرى"، حسبما نقله موقع حكومة إقليم كوردستان.

وتابع "الموضوع الأساسي هو تثبيت حقوقنا كإقليم قبل إحالة مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب".

وأوضح عادل أن الوفد الحكومي سيبحث في بغداد قضية المادة 140 الدستورية واستحقاقات البيشمركة وملف النفط والغاز ومشاريع قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد.

كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قال خلال لقائه عدداً من الصحفيين قبل أيام قلائل، إن جميع المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد "لها حل".

وتشكلت حكومة السوداني نتيجة اتفاق بين معظم القوى السياسية السنية والشيعية والكوردية، وسيقع على عاتقها تنفيذ بنود الاتفاق بما في ذلك حسم الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وبين أربيل وبغداد تاريخ حافل بالخلافات المتراكمة منذ سنوات خاصة تلك المتعلقة بملفات النفط والطاقة والموازنة المالية والأراضي المتنازع عليها بالإضافة إلى ملفات خلافية أخرى.