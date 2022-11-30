الخارجية تنسّق لنقل جثماني عراقيين توفيا على الحدود مع بيلاروسيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الإتحادية، أن السفارة العراقية في موسكو تنسق لنقل جثامين عراقيين توفيا بسبب الانجماد على الحدود البيلاروسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان، أن "سفارة العراق في موسكو تابعت باهتمام بالغ وفاة مواطنيَن عراقيين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وكان سبب الوفاة انخفاض درجات الحرارة الى حد الانجماد الكامل".

وأضاف، أن " السفارة قامت بتشكيل خلية أزمة للمتابعة وتيسير نقل الجثمانين الى العراق،واستمرار التنسيق مع ذويهم".