في يومه الرابع.. وفد حكومة إقليم كوردستان يجري سلسلة لقاءات مع المسؤولين في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- يُجري وفد حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022، سلسلة لقاءات مع المسؤولين العراقيين، وذلك في يومه الرابع من زيارته الى بغداد.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد مع وزراء المالية والتخطيط والنفط العراقيين.

ووصل وفد حكومة إقليم كوردستان يوم الأحد إلى بغداد، في أول زيارة له منذ أن تسنمت الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني مهامها.

وتهدف الزيارة إلى حل المشاكل بين أربيل وبغداد، خاصة في مجال الموازنة والنفط.

وقال جوتيار عادل في وقت سابق، في حديث لكوردستان 24، إنه "تم تقديم كل التقارير والبيانات اللازمة إلى وزارة المالية العراقية".

وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون الاتفاق بين أربيل وبغداد "وفقاً لمبادئ الدستور".

وأكد أن المباحثات بين وفدي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية "مستمرة".

وعقد الوفد الحكومي سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية لبحث عدد من الملفات، وفي مقدمتها حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023.

ويتألف الوفد من وزراء المالية والثروات الطبيعية بالوكالة والتخطيط ورئيس ديوان مجلس الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة والمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان.

وبين أربيل وبغداد تاريخ حافل بالخلافات المتراكمة منذ سنوات خاصة تلك المتعلقة بملفات النفط والطاقة والموازنة المالية والأراضي المتنازع عليها بالإضافة إلى ملفات خلافية أخرى.