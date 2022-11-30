الأنواء: ضباب وانخفاض بدرجات الحرارة بدءا من الغد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حصول ضباب وانخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الغد

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس، في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وغائماً ممطراً في الأقسام الشرقية يتحسن تدريجياً خلال النهار كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر في أقسامها الشرقية خلال النهار، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً في عموم البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".