البداية شارع 120.. أربيل تفتتح مركزا لتنظيم المرور للطرق السريعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو اليوم الأربعاء، افتتاح مركز لتنظيم المرور للطرق السريعة في المحافظة، وذلك في خطوة من شأنها تشديد الإجراءات على الطرق.

وقال محافظ اربيل، في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق المشروع "سيتم تشديد إجراءات المرور على الطرق السريعة في المدينة، وسيتم البدء بشارع 120 السريع حيث سيُطبق مشروع مركز تنظيم المرور على الطرق السريعة على هذا الشارع كأول مرحلة".

وأضاف خوشناو، أن "المشروع يتضمن تدريب مفارز خاصة للمرور في المحافظة وتجهيزهم بالمعدات اللازمة، وسيتم نشر هذه المفارز في شارع 120 على مدار 24 ساعة لتنظيم حركة المرور"، مشيراً إلى أن "هذا المشروع سيتوسع ليشمل كل الشوارع الرئيسة الأخرى في المحافظة".

واشار خوشناو الى أن "شارع 120 هو من أكثر الشواع السريعة التي حصلت فيها حوادث في الآونة الاخيرة، وتمر عبره 40 ألف سيارة يومياً، لذا كان من الضروري إطلاق هذا المشروع لتنظيم الحركة المرورية".