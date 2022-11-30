سیاسة

مسرور بارزاني يعرب عن استعداد الإقليم تعزيز العلاقات مع الكويت

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مسرور بارزاني يعرب عن استعداد الإقليم في تعزيز العلاقات مع الكويتأربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الكويت "بصورةٍ شاملة".

جاء ذلك، خلال استقبال مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، السفير الكويتي الجديد لدى العراق، طارق عبدالله الفرج.

وهنّأ رئيس حكومة الإقليم الفرج، بتسلّمه مهامه الجديدة، متمنياً له الموفقية والنجاح.

وتحدّث مسرور بارزاني عن أواصر الصداقة التي تربط إقليم كوردستان بدولة الكويت، معرباً عن رغبته في تعزيز العلاقات مع الكويت بصورة شاملة.

من جانبه، أشاد السفير الكويتي بما يشهده إقليم كوردستان من تطور وازدهار، معرباً عن استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع الإقليم وتوطيدها، لا سيّما في الاستثمار والتبادل التجاري.

 

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