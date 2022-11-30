هي الأضخم منذ بدء التصعيد التركي.. تعزيزات عسكرية روسية وإيرانية تصل ريف حلب

أربيل (كوردستان 24)- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022، ان تعزيزات عسكرية روسية ولمسلحين تابعين لإيران، وصلت الى مناطق انتشار قوات سوريا الديمقراطية، بريف حلب الشرقي.

وأنشأت القوات الروسية نقطة عسكرية جديدة في قرية تل جيجان، ضمن مناطق انتشار القوات الكوردية والقوات الحكومية السورية في ريف حلب الشرقي.

وقال المرصد ومقره في بريطانيا، ان القوات رفعت العلم الروسي ونشرت المدافع الميدانية في محيط النقطة الجديدة، فور وصولها.

ويشار إلى ان قرية تل جيجان متاخمة لقرية عبلة بريف الباب شرقي حلب، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ويتواجد فيها قاعدة عسكرية تركية.

وأضاف المرصد ان القوات الروسية، أرسلت تعزيزات عسكرية شملت العشرات من الجنود ومدافع ميدانية بعيدة المدى ومواد لوجستية وتعتبر هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها القوات الروسية على خطوط التماس مع القوات التركية.

وعلى صعيد متصل أرسلت القوات الحكومية ومسلحين من نبل والزهراء الموالين لإيران، تعزيزات عسكرية مساء أمس، تضمنت دبابات حديثة وناقلات جند ومئات من العناصر، حيث انتشرت على طول خطوط التماس مع فصائل "الجيش الوطني" في ريف حلب الشمالي.

وتعد التعزيزات الجديدة هي الأضخم منذ بدء التصعيد التركي مساء 19 تشرين الثاني.

ويأتي هذا تزامنا مع التصعيد التركي البري والجوي على مناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا طول خط الحدودي.