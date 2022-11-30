طهران لأنقرة: اللجوء للعمليات العسكرية البرية سيعقّد الوضع أكثر

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، مساء الثلاثاء ان لجوء انقرة الى عمليات عسكرية برية في شمال سوريا، سيجعل الوضع أكثر تعقيدا.

وجاءت تصريحات عبد اللهيان، في محادثة هاتفية مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وتباحث وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره التركي مولود تشاووش اوغلو، بشان آخر التطورات الحدودية التركية السورية والاشتباكات العسكرية الحاصلة فيها.

وأشار عبد اللهيان خلال الاتصال الهاتفي، إلى تفهم إيران لمخاوف تركيا الأمنية وضرورة معالجة هذه المخاوف قائلا: "إن تحقيق ذلك يتطلب استمرار المحادثات الأمنية بين البلدين، وان اللجوء إلى العمليات العسكرية البرية لن يساعد في حل المشاكل، بل سيلحق الأضرار ويجعل الوضع أكثر تعقيدا".

كما أعلن الوزير الإيراني، عن استعداد طهران لتقديم أي مساعدة للحل السياسي للمشاكل القائمة بين البلدين تركيا وسوريا.

من جانبه شرح وزير الخارجية التركي الوضع الراهن ومواقف بلاده تجاهه، معربا عن تقديره للدور البناء للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقرر مواصلة هذه الاتصالات.