الاتحاد الأوروبي يسعى لإنشاء محكمةٍ لـ "جرائم" الحرب في أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- يسعى الاتحاد الأوروبي لإنشاء محكمةٍ دولية للتحقيق في "جرائم" الحرب المرتكبة في أوكرانيا ومقاضاة مرتكبيها، منذ بدء العمليات العسكرية الروسية.

وأعلنت موسكو حرباً مفتوحة على كييف أواخر فبراير شباط الفائت، بعد سعي الأخيرة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، تعتبره روسيا تهديداً لأمنها.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي "سيحاول إنشاء محكمة متخصصة، تدعمها الأمم المتحدة، للتحقيق في جرائم الحرب التي يحتمل أن تكون روسيا قد ارتكبتها في أوكرانيا ومقاضاة مرتكبيها".

وأضافت دير لاين، اليوم الأربعاء، "نحن على استعداد لبدء العمل مع المجتمع الدولي للحصول على أوسع دعم عالمي ممكن لهذه المحكمة المتخصصة".

وتتهم الولايات المتحدة ودولٌ أوروبية، روسيا بارتكاب جرائم بحق مدنيين في بعض المدن الأوكرانية التي شهدت عملياتٍ عسكرية وُصفت بـ "العنيفة".

وتنفي روسيا استهداف المدنيين خلال هجماتها البرية وقصفها الجوي على أوكرانيا، وتصفها بأنها "عملية عسكرية خاصة".

ومع بدء العمليات العسكرية الروسية، أعلنت واشنطن ودولٌ غربية الوقوف إلى جانب كييف، وتقدم الدعم العسكري لقواتها.

وتقول روسيا إن ذلك الدعم يساهم بشكلٍ مباشر في إطالة أمد الحرب التي ألقت بظلالها على اقتصاد دول العالم، خاصةً دول أوروبا.