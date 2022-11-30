سیاسة

وفد حكومة كوردستان يعود إلى أربيل بعد مباحثات "إيجابية" في بغداد

أجواء إيجابية سادت المباحثات
author_image Kurdistan24 اربیل
وفد حكومة إقليم كوردستان
وفد حكومة إقليم كوردستان
کوردستان جوتيار عادل حكومة إقليم كوردستان وفد حكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- عاد وفد حكومة إقليم كوردستان إلى أربيل مساء اليوم الأربعاء بعد سلسلة مباحثات عقدها في بغداد خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل لكوردستان 24، إن المباحثات مع المسؤولين في بغداد "لم تنته وستتواصل".

وأشار إلى أن "أجواء إيجابية سادت المباحثات".

ووصل الوفد إلى بغداد يوم الأحد الماضي، في أول زيارة له منذ أن تسنمت الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني مهامها.

وفور وصوله، عقد الوفد سلسلة محادثات مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية بشأن جملة ملفات وفي مقدمتها حصة الإقليم من الموازنة المالية.

وتألف الوفد من وزراء المالية والثروات الطبيعية بالوكالة والتخطيط ورئيس ديوان مجلس الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة والمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان.

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