داعش يؤكد مقتل زعيمه الثالث ويختار خليفة رابعاً له

أربيل (كوردستان 24)- أكد تنظيم داعش اليوم الأربعاء مقتل زعيمه أبو الحسن الهاشمي القرشي الذي يعد الخليفة الثالث للتنظيم بعد أشهر قليلة على مبايعته.

ويمثل مقتل أبو الحسن الهاشمي القرشي ضربة جديدة للتنظيم بعد اغتيال زعيميه السابقين أبو بكر البغدادي وأبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

وقال المتحدث باسم التنظيم أبو عمر المهاجر في كلمة له بثها التنظيم على منصاته الرقمية، إن أبو الحسن الهاشمي القرشي "قُتل".

ولم يذكر مكان مقتله ولا زمانه.

وقال المتحدث الداعشي في كلمته إن التنظيم بايع أبو الحسين الحسيني القرشي خلفاً له، داعياً أنصاره إلى مبايعته في كل مكان.

ولم يشر المهاجر إلى هوية أبو الحسين الحسيني القرشي، لكنه قال إنه من "قدامى" مسلحي داعش.