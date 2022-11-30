سیاسة

داعش يؤكد مقتل زعيمه الثالث ويختار خليفة رابعاً له

لم يذكر مكان مقتله ولا زمانه
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المكان الذي قتل فيه أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية عام 2019
المكان الذي قتل فيه أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية عام 2019
سوریا أبو الحسن الهاشمي القرشي أبو الحسين الحسيني القرشي

أربيل (كوردستان 24)- أكد تنظيم داعش اليوم الأربعاء مقتل زعيمه أبو الحسن الهاشمي القرشي الذي يعد الخليفة الثالث للتنظيم بعد أشهر قليلة على مبايعته.

ويمثل مقتل أبو الحسن الهاشمي القرشي ضربة جديدة للتنظيم بعد اغتيال زعيميه السابقين أبو بكر البغدادي وأبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

وقال المتحدث باسم التنظيم أبو عمر المهاجر في كلمة له بثها التنظيم على منصاته الرقمية، إن أبو الحسن الهاشمي القرشي "قُتل".

ولم يذكر مكان مقتله ولا زمانه.

وقال المتحدث الداعشي في كلمته إن التنظيم بايع أبو الحسين الحسيني القرشي خلفاً له، داعياً أنصاره إلى مبايعته في كل مكان.

ولم يشر المهاجر إلى هوية أبو الحسين الحسيني القرشي، لكنه قال إنه من "قدامى" مسلحي داعش.

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