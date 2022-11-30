"رسالة مفخخة" تصيب موظفة في السفارة الأوكرانية لدى مدريد

أربيل (كوردستان 24)- أصيبت موظفة في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة الأربعاء بـ"انفجار" داخل السفارة فيما كانت "تتعامل مع رسالة"، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية.

وأوضح هذا المصدر في رسالة، حسبما ذكرته وكالة فرانس برس، أن "الشرطة الوطنية أبلغت قرابة الساعة 13,00 (12,00 بتوقيت غرينتش) بحدوث انفجار في السفارة الأوكرانية في مدريد. وقع عندما كان أحد موظفي السفارة يتعامل مع رسالة".

وأضاف أن "هذا الموظف أصيب إصابة طفيفة وتوجه بنفسه إلى المستشفى" لتلقي العلاج.

وقال المصدر "فتحت الشرطة الوطنية تحقيقا تشارك فيه الشرطة العلمية"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول السفارة الواقعة في منطقة سكنية قريبة من المدرسة الفرنسية في مدريد.

ومنعت مركبة تابعة للشرطة الوصول إلى الشارع فيما انتشر العديد من عناصر الشرطة والإطفاء في المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في بيان أنه اتصل بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا وبالسفير الأوكراني لدى إسبانيا للاستفسار عن الحالة الصحية للموظفة المصابة وإبلاغهما "بدعم إسبانيا وتضامنها" بعد "هذا الهجوم".

وعقب الحادث مباشرة، أمرت أوكرانيا "بتشديد الإجراءات الأمنية" لكل سفاراتها بعد إصابة "موظفة" في بعثتها في مدريد بجروح طفيفة عندما انفجرت رسالة مفخخة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولنكو على تويتر "أمر (وزير الخارجية الأوكراني) دميترو كوليبا بتعزيز أمن كل السفارات الأوكرانية. كما دعا السلطات الإسبانية إلى التحقيق بشكل عاجل في هذا الهجوم".

وقالت محافظة منطقة مدريد أن العنصر الأمني في السفارة هو من أصيب بهذه الرسالة "التي كانت موجّهة إلى السفير".

وأوضحت مرسيدس غونزاليس عبر التلفزيون المحلي "تيليمدريد"، إن "ساعي البريد أحضرها في ظرف عادي".

وأضافت أن "العنصر الأمني، وهو الشخص الذي يفتح عادة البريد، فتح الظرف في حديقة السفارة" وعندها وقع الانفجار مسببا له إصابة طفيفة في يده اليمنى غير خطرة.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط فبراير، أرسلت حكومة بيدرو سانشيز مساعدات إلى كييف بما فيها مساعدات عسكرية ومولدات كهرباء، في مواجهة الهجمات التي تستهدف البنى التحتية للطاقة الأوكرانية.

وقام سانشيز بزيارة لكييف في نيسان أبريل من أجل إبداء التضامن مع حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.