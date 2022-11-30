"لم يعد يمشي".. البيت الأبيض يرحب بمقتل زعيم تنظيم داعش

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن البيت الأبيض رحب بنبأ مقتل زعيم تنظيم داعش أبو الحسن الهاشمي القرشي.

وأكد تنظيم داعش في وقت سابق من اليوم، مقتل زعيمه أبو الحسن الهاشمي القرشي الذي يعد الخليفة الثالث للتنظيم بعد أشهر قليلة على مبايعته.

ويمثل مقتل أبو الحسن الهاشمي القرشي ضربة جديدة للتنظيم بعد اغتيال زعيميه السابقين أبو بكر البغدادي وأبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

وقال كيربي للصحفيين عندما سُئل عن مقتل زعيم التنظيم "نرحب بإعلان أن زعيماً آخر لتنظيم الدولة الإسلامية لم يعد يمشي على وجه الأرض".

وقال المتحدث باسم داعش في كلمة مسجلة إن تنظيمه بايع أبو الحسين الحسيني القرشي خلفاً له، داعياً أنصاره إلى مبايعته في كل مكان.

ولم يشر المتحدث إلى هوية أبو الحسين الحسيني القرشي، لكنه قال إنه من "قدامى" مسلحي داعش.