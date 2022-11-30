سیاسة

"لم يعد يمشي".. البيت الأبيض يرحب بمقتل زعيم تنظيم داعش

أكد تنظيم داعش في وقت سابق من اليوم، مقتل زعيمه أبو الحسن الهاشمي القرشي
author_image Kurdistan24 اربیل
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي
العالم داعش البيت الأبيض ترحيب

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن البيت الأبيض رحب بنبأ مقتل زعيم تنظيم داعش أبو الحسن الهاشمي القرشي.

وأكد تنظيم داعش في وقت سابق من اليوم، مقتل زعيمه أبو الحسن الهاشمي القرشي الذي يعد الخليفة الثالث للتنظيم بعد أشهر قليلة على مبايعته.

ويمثل مقتل أبو الحسن الهاشمي القرشي ضربة جديدة للتنظيم بعد اغتيال زعيميه السابقين أبو بكر البغدادي وأبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

وقال كيربي للصحفيين عندما سُئل عن مقتل زعيم التنظيم "نرحب بإعلان أن زعيماً آخر لتنظيم الدولة الإسلامية لم يعد يمشي على وجه الأرض".

وقال المتحدث باسم داعش في كلمة مسجلة إن تنظيمه بايع أبو الحسين الحسيني القرشي خلفاً له، داعياً أنصاره إلى مبايعته في كل مكان.

ولم يشر المتحدث إلى هوية أبو الحسين الحسيني القرشي، لكنه قال إنه من "قدامى" مسلحي داعش.

 

موضوعات ذات صلة
العراق

الصدر يدعو لمناهضة "المجتمع الميمي" ويحذر من "بلاء إلهي" ينتظر البشرية
  22 دقائق
سوریا

داعش يؤكد مقتل زعيمه الثالث ويختار خليفة رابعاً له
  2 ساعات
کوردستان

وفد حكومة كوردستان يعود إلى أربيل بعد مباحثات "إيجابية" في بغداد
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف